Арахамия вступился за "свинство" Арестовича: на своей странице материться можно

По его словам, на критику можно "ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница"

По его словам, на критику можно "ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница"

Фото: из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что матерные высказывания спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича - "это сетевой этикет".

Как передает RegioNews, об этом Арахамия сказал Telegram-каналу PavlovskyNews. Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу матюкаться", - сообщил Давид Арахамия. Он считает, что это обычные Facebook-войны, где есть свой сетевой этикет. Согласно ему, люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница", - заявил Арахамия. На напоминание о том, что Арестович - это лицо государства, Арахамия ответил: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Facebook". Ранее сообщалось, что заместительница главы фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук назвала поведение Арестовича недопустимым и просто "свинством". Он ранее нахамил человеку, который попросил его писать на украинском относительно заседаний ТКГ.

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