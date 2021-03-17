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17 марта 2021, 11:49 17

Арахамия вступился за "свинство" Арестовича: на своей странице материться можно

17 марта 2021, 11:49 17
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По его словам, на критику можно "ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница"
По его словам, на критику можно "ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница"
Фото: из открытых источников
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Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что матерные высказывания спикера украинской делегации в ТКГ Алексея Арестовича - "это сетевой этикет".

Как передает RegioNews, об этом Арахамия сказал Telegram-каналу PavlovskyNews.

Это сетевой этикет. Я в своем Facebook тоже могу матюкаться", - сообщил Давид Арахамия.

Он считает, что это обычные Facebook-войны, где есть свой сетевой этикет.

Согласно ему, люди на своей странице, если какой-то человек пришел и учит вас жизни или оскорбляет - вы можете ответить как угодно, потому что это ваш Facebook, а не официальная страница", - заявил Арахамия.

На напоминание о том, что Арестович - это лицо государства, Арахамия ответил: "Какое лицо? Когда какой-то человек что-то хамит? Мне самому очень сложно сдерживаться в своем Facebook".

Ранее сообщалось, что заместительница главы фракции "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук назвала поведение Арестовича недопустимым и просто "свинством". Он ранее нахамил человеку, который попросил его писать на украинском относительно заседаний ТКГ.

Давид Арахамия ТКГ Слуга народа украинский язык алексей арестович

 
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