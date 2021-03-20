В Одессе люди пришли под СИЗО поздравить с днем рождения Стерненко

Акция собрала до трех десятков человек

Акция собрала до трех десятков человек

Фото из открытых источников

В Одессе активисты поздравили Сергея Стерненко с днем рождения – под СИЗО собрались около двух десятков человек. Среди них были члены общественной организации «Солидарная Молодежь», друзья осужденного видеоблоггера и другие одесские активисты.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Радио Свобода.

Как отметила соорганизатор мероприятия, председатель одесского отделения "Солидарной Молодежи" Марина Бойко, осуждения Стерненко – это "пророссийский реванш и показательная расправа над патриотическим активистом".

"Мы пришли, чтобы поздравить Сергея с днем рождения – ему сегодня 26 лет. Он сейчас находится в СИЗО по сфабрикованным обвинениям и об этом знает вся страна и не видит только президент", – заявила Бойко.

Акция собрала до трех десятков человек. По словам организаторов мероприятия, большинство одесситов, которые хотели поддержать Сергея Стерненка, поехали на акцию в Киев. Акция завершилась поджогом нескольких "фаеров" и исполнением украинского гимна.

Напомним, 23 февраля в Одессе суд отправил активиста Стерненко в тюрьму на 7 лет. Его признали виновным в том, что он похитил человека.