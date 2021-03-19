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Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший
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19 марта 2021, 08:11 141

Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший

19 марта 2021, 08:11 141
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Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 18 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 6 нарушений режима прекращения огня. На обстрелы российско-оккупационных войск наши защитники открывали огонь в ответ.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенного пункта Южное, оккупанты открывали огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил пулевое ранение не совместимое с жизнью", - сообщают в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска осуществили обстрел позиций украинских защитников, используя минометы 120-го калибра и гранатометы различных систем, а в пригороде Богдановка - автоматические станковые гранатометы и стрелковое оружие.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на территории ОРДЛО.

В частности оккупанты продолжили практику осуществления прицельных обстрелов позиций Вооруженных Сил Украины. Для пресечения провокаций, украинской стороной СЦКК через СММ ОБСЕ, оперативно вводился режим "тишина”. Вместе с тем в нескольких случаях для прекращения обстрелов в районах Южное и Водяное украинской стороной СЦКК вводилось несколько запросов на тишину подряд, и только после этого удавалось прекратить провокации.

По состоянию на 7 часов утра 19 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 18 марта в зоне проведения ООС со стороны вооруженных формирований РФ было зафиксировано 6 случаев нарушения режима прекращения огня.

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