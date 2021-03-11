Проводятся массовые обыски на сети автозаправок, которые СМИ связывают с Медведчуком

Расследуют сделку с уклонением от уплаты налогов на 240 млн грн

Расследуют сделку с уклонением от уплаты налогов на 240 млн грн

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Об обысках сообщает СБУ, передает RegioNews.

Ориентировочная сумма уклонения от уплаты налогов составляет около 240 млн грн. Уголовное производство начато по статьям Уголовного кодекса:

ч. 3 ст. 209 (легализация или отмывание имущества, полученного преступным путем),

ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов),

ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением),

ч. 2 ст. 204 (незаконное изготовление подакцизных товаров).

В рамках уголовного производства правоохранители задокументировали организацию масштабной противоправной схемы обращения и реализации некачественных нефтепродуктов. Установлено, что таким образом организаторы сознательно уклонялись от уплаты налогов в госбюджет чем причинили ущерб в крупных размерах.

В настоящее время проводится более 140 санкционированных обысков в 13 офисных помещениях, 7 нефтебазах, 13 морских судах, 105 автозаправочных станциях и 2 отделах таможенного оформления, - говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия с участием сотрудников Государственной фискальной службы, Гоструда и Госпродпотребслужбы, направленные на сбор доказательств и сведений, касающихся обстоятельств совершенных уголовных правонарушений.

Досудебное расследование продолжается и осуществляется под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает enkorr.ua, обыски проводят на объектах Glusco. По данным СМИ, сеть контролируют структуры из окружения Виктора Медведчука.

Напомним 19 февраля решением СНБО введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко. Санкции вводятся в расследовании СБУ по финансированию терроризма.

СНБО хочет вернуть государству "трубу Медведчука". По территории Украины проходит 1433 км трубопровода.

Вечером, 20 февраля, президент Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко