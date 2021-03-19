В горсовете Чернигова сказали, планируют ли вводить жесткий карантин в городе

Всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией

Всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией

Фото из открытых источников

В Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.

Об этом секретарь городского совета Александр Ломако написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

Он рассказал, что всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В ковидных отделениях городских больниц заняты 196 коек с 430 имеющихся, что составляет около 45%.

"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится", - отметил он.

Отметим, Чернигов находится в "оранжевой" зоне карантина.

В связи с введением жесткого карантина в Киеве и усилением ограничений в некоторых других городах получаю много вопросов,... Posted by Александр Ломако on Thursday, March 18, 2021

Ранее сообщалось, что в Сумах вводят двухнедельный "тайм-аут”, чтобы избежать "красной” зоны.