12:18  19 марта
Киев попал в "красную" зону карантина - данные Минздрава
10:49  19 марта
На Киевщине главу ОТГ и его заместителя разоблачили на взяточничестве
08:11  19 марта
Украина фиксирует грубые нарушения со стороны боевиков: 6 нарушений режима "тишины" за сутки, есть погибший
UA | RU
UA | RU
19 марта 2021, 10:49 387

В горсовете Чернигова сказали, планируют ли вводить жесткий карантин в городе

19 марта 2021, 10:49 387
Читайте також українською мовою
Всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией
Всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Чернигове наблюдается рост количества больных COVID-19, но мощности городских больниц справляются. В городе пока не будут вводить жесткий карантин.

Об этом секретарь городского совета Александр Ломако написал на своей странице в Facebook, информирует RegioNews.

Он рассказал, что всего в городе сейчас 685 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. В ковидных отделениях городских больниц заняты 196 коек с 430 имеющихся, что составляет около 45%.

"По состоянию на сейчас оснований для жесткого карантина в городе нет. Если ситуация резко не изменится", - отметил он.

Отметим, Чернигов находится в "оранжевой" зоне карантина.

В связи с введением жесткого карантина в Киеве и усилением ограничений в некоторых других городах получаю много вопросов,...

Posted by Александр Ломако on Thursday, March 18, 2021

Ранее сообщалось, что в Сумах вводят двухнедельный "тайм-аут”, чтобы избежать "красной” зоны.

коронавирус Украина карантин Чернигов ОГА

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
АТБ-Житомирщина: для чего олигарх Буткевич подмял под себя весь регион
Довыборы на Донбассе: Ахметов побеждает с избыточным успехом
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua