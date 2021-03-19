В Киеве, Полтаве, Черкассах и ряде других городов предприниматели протестуют против локдауна

Они выступают против введения в Украине строгих ограничений

Они выступают против введения в Украине строгих ограничений

rbc.ua

Сегодня, 19 марта в украинских городах проходят акции протеста предпринимателей и представителей малого бизнеса против введения локдауна и строгих ограничений.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В частности, в Киеве под стенами КГГА собрались представители движения "Save ФЛП", они митингуют из-за сурового карантина, который начнет действовать в столице 20 марта.

Митингующие озвучивают свои требования через микрофон. Также они держат баннеры "Кличко! Объявил локдаун! А на что жить?", "Нет работы - нет налогов", "Нет выборочному карантину"

Митингующие планируют перейти на Майдан, а затем двинуться под Кабинет министров и Офис президента.

Также сегодня предприниматели протестуют под зданием Полтавской ОГА против вероятного внедрения локдауна. В городе вчера, 18 марта усилили карантин. На митинг собрались около 100 человек. С собой они принесли флаги. Акцию организовали представители движения "Save ФОП".

В Виннице под стенами облгосадминистрации также митингуют ФОПы. Они подготовили и передали обращение главам облсовета и администрации с просьбой не вводить выборочные ограничения на предпринимательскую деятельность.

Мы хотим продолжать вести свое дело, мы стоим против выборочного карантина из-за которого нас ставят в неконкурентное положение. Одни работают, другим нельзя", - заявил один из организаторов акции.

Митингуют против карантина предприниматели и в Черкассах. Они проводят предупредительную акцию под стенами ОГА и требуют не вводить полные ограничения для их работы. Митингующие подготовили резолюцию, чтобы вручить ее представителям местной власти.

В прошлом году также весной был ввежден карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов", - говорят организаторы.

Акция протеста "SaveФОП" под стенами Донецкой ОГА состоялась и в Краматорске. Предприниматели требовали не вводить выборочный карантин и кассовые аппараты. Также требовали вернуть упрощенную систему отчетности и налогообложения.

Напомним, в Полтаве усиливаются карантинные ограничения, в городе закрывают музеи, театры, библиотеки и отменяют концерты.