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19 марта 2021, 10:40 203

В Киеве, Полтаве, Черкассах и ряде других городов предприниматели протестуют против локдауна

19 марта 2021, 10:40 203
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Они выступают против введения в Украине строгих ограничений
Они выступают против введения в Украине строгих ограничений
rbc.ua
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Сегодня, 19 марта в украинских городах проходят акции протеста предпринимателей и представителей малого бизнеса против введения локдауна и строгих ограничений.

Об этом сообщает Суспільне, передает RegioNews.

В частности, в Киеве под стенами КГГА собрались представители движения "Save ФЛП", они митингуют из-за сурового карантина, который начнет действовать в столице 20 марта.

Митингующие озвучивают свои требования через микрофон. Также они держат баннеры "Кличко! Объявил локдаун! А на что жить?", "Нет работы - нет налогов", "Нет выборочному карантину"

Митингующие планируют перейти на Майдан, а затем двинуться под Кабинет министров и Офис президента.

Также сегодня предприниматели протестуют под зданием Полтавской ОГА против вероятного внедрения локдауна. В городе вчера, 18 марта усилили карантин. На митинг собрались около 100 человек. С собой они принесли флаги. Акцию организовали представители движения "Save ФОП".

У Полтаві протестують проти ймовірного впровадження локдауну

В Виннице под стенами облгосадминистрации также митингуют ФОПы. Они подготовили и передали обращение главам облсовета и администрации с просьбой не вводить выборочные ограничения на предпринимательскую деятельность.

Мы хотим продолжать вести свое дело, мы стоим против выборочного карантина из-за которого нас ставят в неконкурентное положение. Одни работают, другим нельзя", - заявил один из организаторов акции.

У Вінниці під стінами облдержадміністрації мітингують ФОПи

Митингуют против карантина предприниматели и в Черкассах. Они проводят предупредительную акцию под стенами ОГА и требуют не вводить полные ограничения для их работы. Митингующие подготовили резолюцию, чтобы вручить ее представителям местной власти.

В прошлом году также весной был ввежден карантин, во время которого предприниматели понесли огромные убытки. Государство их не поддержало, а также требовало уплату налогов", - говорят организаторы.

Проти локдауну: у Черкасах підприємці провели попереджувальну акцію

Акция протеста "SaveФОП" под стенами Донецкой ОГА состоялась и в Краматорске. Предприниматели требовали не вводить выборочный карантин и кассовые аппараты. Также требовали вернуть упрощенную систему отчетности и налогообложения.

Ще в двох містах влаштували карантинний протест

Напомним, в Полтаве усиливаются карантинные ограничения, в городе закрывают музеи, театры, библиотеки и отменяют концерты.

Киев карантин Полтава протест митинг предприниматели

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