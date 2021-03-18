На Донбассе снова погиб украинский военный
Пророссийские боевики на Донбассе сегодня смертельно ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное.
Об этом сообщило ОТУ "Север" на странице в Facebook, пишет RegioNews.
Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.
"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - рассказали в ОТУ.
О действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.
Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили...Posted by ОТУ "Північ" on Thursday, March 18, 2021
Напомнми, 17 марта боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.