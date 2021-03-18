На Донбассе снова погиб украинский военный

Это произошло вблизи населенного пункта Пивденное

Это произошло вблизи населенного пункта Пивденное

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Пророссийские боевики на Донбассе сегодня смертельно ранили украинского военного. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное.

Об этом сообщило ОТУ "Север" на странице в Facebook, пишет RegioNews.

Оккупанты обстреляли украинские позиции из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

"В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось", - рассказали в ОТУ.

О действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили... Posted by ОТУ "Північ" on Thursday, March 18, 2021

Напомнми, 17 марта боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе.