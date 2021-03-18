Сутки в ООС: боевики 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 17 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенных пунктов Пески и Гнутово, оккупанты открывали огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", в пригороде Луганского, захватчики обстреливали наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, ручных противотанковых гранатометов, автоматических гранатометов и станковых противотанковых гранатометов. Вблизи поселка Светлодарское оккупанты вели огонь в направлении наших позиций из крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов, а неподалеку населенного пункта Новотошковское - с подствольных гранатометов.

В частности, за прошедшие сутки зафиксировано увеличение провокаций со стороны российско-оккупационных войск ОРЛО. На этот раз центром нарушений со стороны оккупантов стало направление Калиновка-Луганское, где оккупационные войска откровенно провоцировали Вооруженные Силы Украины на открытие огня.

По состоянию на 7 часов утра 18 марта, обстрелов не зафиксировано.

Напомним, 17 марта с начала суток в зоне проведения ООС на Донбассе вооруженные формирования РФ пять раз нарушили режим прекращения огня.