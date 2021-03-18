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18 марта 2021, 09:46 11

Кравчук допускает атаку РФ с юга из-за обострения ситуации с водой в Крыму

18 марта 2021, 09:46 11
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Однако это не заставит Украину поставлять воду в оккупированный Крым
Однако это не заставит Украину поставлять воду в оккупированный Крым
Фото: из открытых источников
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Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук не исключает возможности российской атаки с юга, поскольку вопрос воды для Крыма будет обостряться.

Как передает RegioNews, об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Я думаю, что вопрос воды для Крыма будет обостряться, я думаю, что это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь – эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой. Это будет одна из причин еще больших атак или больших агрессивных шагов России", - заявил он.

По мнению первого президента, Россия хочет превратить Крым в военную базу, в военную базу, а Украина просто так поставлять воду на полуостров не будет, потому что ее могут получить военные заводы.

Напомним, ранее Кравчук заявил, что украинские военные будут давать зеркальный ответ в случае участившихся обстрелов со стороны боевиков по украинским позициям.

РФ война вода Крым ТКГ Леонид Кравчук

 
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