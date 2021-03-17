КГГА запретила доступ зрителей на все футбольные матчи в Киеве

18 марта в столице состоится матч между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой"

18 марта в столице состоится матч между донецким "Шахтером" и итальянской "Ромой"

Фото: из открытых источников

В Киеве до стабилизации эпидемиологической ситуации ввели запрет на доступ зрителей на все футбольные матчи, в том числе международные.

Соответствующий документ 17 марта приняла городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА, передает RegioNews.

Украинской ассоциации футбола, Министерству молодежи и спорта Украины, Департаменту молодежи и спорта КГГА, Главному управлению Нацполиции в Киеве, Управлению патрульной полиции в Киеве запретить доступ зрителей во время проведения футбольных матчей, в том числе международных", - говорится в документе.

Запрет будет действовать до стабилизации эпидемиологической ситуации в городе Киеве.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в Киеве сложная ситуация с распространением COVID-19, количество больных увеличивается ежедневно, в том числе тех, которые нуждаются в госпитализации.

Больницы наполнены пациентами как никогда. Многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержке. При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить", - сказал Поворозник.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко выразил обеспокоенность по поводу футбольного матча Шахтер - Рома, который планировали посетить около 35 тыс. человек, в том числе из разных городов.