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17 марта 2021, 20:31 484

Нацполиция решила возобновить выдачу, оформление и перерегистрацию оружия

17 марта 2021, 20:31 484
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Планируют создать новое подразделение, которое будет заниматься этими вопросами
Планируют создать новое подразделение, которое будет заниматься этими вопросами
Фото: из открытых источников
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Национальная полиция приняла решение с четверга, 18 марта восстановить перерегистрацию разрешенных видов оружия, а также оформление и выдачу разрешений. Ранее процесс остановили из-за обнаружения масштабной коррупционной схемы.

Об этом в Facebook сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

18 марта восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - заявил Клименко.

Он добавил, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

Также Нацполиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. Кроме того, будет создана Единая база данных зарегистрированного оружия.

Напомним, 10 марта следователи ГБР разоблачили масштабную схему незаконной выдачи разрешений на огнестрельное оружие.

оружие МВД Игорь Клименко Нацполиция Разрешение

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