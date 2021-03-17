Нацполиция решила возобновить выдачу, оформление и перерегистрацию оружия

Планируют создать новое подразделение, которое будет заниматься этими вопросами

Планируют создать новое подразделение, которое будет заниматься этими вопросами

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Национальная полиция приняла решение с четверга, 18 марта восстановить перерегистрацию разрешенных видов оружия, а также оформление и выдачу разрешений. Ранее процесс остановили из-за обнаружения масштабной коррупционной схемы.

Об этом в Facebook сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко, передает RegioNews.

18 марта восстанавливается процесс оформления, выдачи разрешений и перерегистрации разрешенных видов оружия. Соответствующая служба все еще в процессе реорганизации, но продолжает работу. Все работники этих подразделений на период переформатирования службы выведены за штат. Рабочий процесс контролируют сотрудники Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины", - заявил Клименко.

Он добавил, что срок проведения служебного расследования, которое приостановило рабочий процесс, не будет учитываться при перерегистрации оружия.

Также Нацполиция планирует создать новое подразделение, которое будет заниматься вопросами регистрации и контроля за оборотом оружия. Кроме того, будет создана Единая база данных зарегистрированного оружия.

Напомним, 10 марта следователи ГБР разоблачили масштабную схему незаконной выдачи разрешений на огнестрельное оружие.