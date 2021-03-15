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15 марта 2021, 10:36 654

В Винницкой области объявили подозрение мужчине, который устроил стрельбу и обесточил часть поселка

15 марта 2021, 10:36 654
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Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания
Фото: Нацполиция
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В Винницкой области 35-летнему мужчине, который устроил стрельбу и пытался скрыться от полиции на автомобиле, объявлено о подозрении в совершении хулиганства с применением огнестрельного оружия.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу МВД.

Известно, что злоумышленник произвел около 20 выстрелов из автомата и повредил высоковольтный электрический кабель. Через это почти все село осталось без света.

Для задержания вооруженного злоумышленника на территории области вводилась в действие полицейская операция "Сирена", - сообщили правоохранители.

В результате проведенных оперативных и розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции совместно с бойцами КОРД около 23 часов задержали подозреваемого, который ехал на автомобиле "Porsche Cayenne" на территории пгт. Агрономическое Винницкого района.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство с применением огнестрельного оружия). Такое преступление наказывается заключением сроком до семи лет.

Напомним, чиновник Николаевской ОГА устроил гонки с патрульными и предлагал им взятку.

стрельба полиция МВД электричество розыск

 
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