Следователи ГБР разоблачили масштабную схему незаконной выдачи разрешений на огнестрельное оружие

Создал и возглавил преступную группу один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины

Создал и возглавил преступную группу один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины

Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Так, сообщено о подозрении:

• одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;

• одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;

• работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;

• учредителю и директору оружейного магазина в Киевской области.

Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что следствие установило уже более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного и травматического оружия. Проверяют еще более 2 000 разрешений.

Стоимость "услуги" получения одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли свыше 200 таких незаконных разрешений.

В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы.

Напомним, в Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов.