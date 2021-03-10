Следователи ГБР разоблачили масштабную схему незаконной выдачи разрешений на огнестрельное оружие
Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.
Так, сообщено о подозрении:
• одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
• одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
• работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
• учредителю и директору оружейного магазина в Киевской области.
Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.
Отмечается, что следствие установило уже более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного и травматического оружия. Проверяют еще более 2 000 разрешений.
Стоимость "услуги" получения одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли свыше 200 таких незаконных разрешений.
В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы.
Напомним, в Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов.