09:22  10 марта
Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения
12:13  10 марта
У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
08:11  10 марта
Боевики продолжают эскалацию конфликта на Донбассе: за сутки зафиксировано более 20 обстрелов
UA | RU
UA | RU
10 марта 2021, 13:11 9

Следователи ГБР разоблачили масштабную схему незаконной выдачи разрешений на огнестрельное оружие

10 марта 2021, 13:11 9
Читайте також українською мовою
Создал и возглавил преступную группу один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины
Создал и возглавил преступную группу один из руководителей Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины
Фото: dbr.gov.ua
Читайте також
українською мовою

Следователи Государственного бюро расследований при оперативном сопровождения Службы безопасности Украины, а также при взаимодействии ДВБ Нацполиции, сообщили о подозрении 5 лицам, которые организовали масштабную схему выдачи незаконных разрешений на оружие.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР, передает RegioNews.

Так, сообщено о подозрении:
• одному из заместителей начальника Департамента превентивной деятельности Нацполиции Украины;
• одному из руководителей отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Донецкой области;
• работнику отдела контроля за оборотом оружия в сфере разрешительной системы ГУ Нацполиции в Харьковской области;
• учредителю и директору оружейного магазина в Киевской области.

Действия участников преступной группы квалифицированы по факту получения неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что следствие установило уже более 800 фактов незаконной выдачи разрешений на приобретение охотничьего гладкоствольного, нарезного, холодного и травматического оружия. Проверяют еще более 2 000 разрешений.

Стоимость "услуги" получения одного разрешения составляла 5-10 тысяч гривен, а в течение месяца чиновники оформляли свыше 200 таких незаконных разрешений.

В ходе расследования одновременно проведено более 50 обысков в служебных кабинетах, по месту жительства и в транспортных средствах участников схемы.

Напомним, в Черкассах СБУ заблокировала незаконную финансовую схему на 8 миллионов.

обыски ГБР оружие закон Нацполиция

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram