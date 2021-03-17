Нацполіція вирішила відновити видачу, оформлення і перереєстрацію зброї

Планують створити новий підрозділ, який буде займатися цими питаннями

Планують створити новий підрозділ, який буде займатися цими питаннями

Фото: із відкритих джерел

Національна поліція прийняла рішення із четверга, 18 березня відновити перереєстрацію дозволених видів зброї, а також оформлення і видачу дозволів. Раніше процес зупинили через виявлену масштабну корупційну схему.

Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

18 березня відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї. Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - заявив Клименко.

Він додав, що термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не буде враховуватися під час перереєстрації зброї.

Також Нацполіція планує створити новий підрозділ, який буде займатися питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї. Крім того, буде створена Єдина база даних зареєстрованої зброї.

Нагадаємо, 10 березня слідчі ДБР викрили масштабну схему незаконної видачі дозволів на вогнепальну зброю.