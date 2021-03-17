13:59  17 березня
Кабмін погодив призначення заступників голів п'яти ОДА
15:25  17 березня
Вибори мера Харкова планують на осінь: комітет Ради підтримав призначення
18:26  17 березня
На Донбасі за добу п’ять обстрілів, обійшлося без втрат - штаб
UA | RU
UA | RU
17 березня 2021, 20:31 480

Нацполіція вирішила відновити видачу, оформлення і перереєстрацію зброї

17 березня 2021, 20:31 480
Читайте также на русском языке
Планують створити новий підрозділ, який буде займатися цими питаннями
Планують створити новий підрозділ, який буде займатися цими питаннями
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Національна поліція прийняла рішення із четверга, 18 березня відновити перереєстрацію дозволених видів зброї, а також оформлення і видачу дозволів. Раніше процес зупинили через виявлену масштабну корупційну схему.

Про це у Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко, передає RegioNews.

18 березня відновлюється процес оформлення, видачі дозволів та перереєстрації дозволених видів зброї. Відповідна служба все ще в процесі реорганізації, але продовжує роботу. Всі працівники цих підрозділів на період переформатування служби виведені поза штат. Робочий процес контролюють співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України", - заявив Клименко.

Він додав, що термін проведення службового розслідування, яке призупинило робочий процес, не буде враховуватися під час перереєстрації зброї.

Також Нацполіція планує створити новий підрозділ, який буде займатися питаннями реєстрації та контролю за обігом зброї. Крім того, буде створена Єдина база даних зареєстрованої зброї.

Нагадаємо, 10 березня слідчі ДБР викрили масштабну схему незаконної видачі дозволів на вогнепальну зброю.

зброя МВС Ігор Клименко Нацполіція Дозвіл

Смертельна аварія у Києві: у винуватця виявили алкоголю в крові в 10 разів вище норми
15 березня 2021, 11:58
На Вінниччині оголосили підозру чоловіку, який вчинив стрілянину та знеструмив частину селища
15 березня 2021, 10:36
На Вінниччині викрито масштабну схему привласнення бюджетних коштів
12 березня 2021, 11:16
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
Всі відео »
Вибори у Харкові. Чому харків'янам доведеться вибирати між Добкіним і Аваковим
Вибори на трьох: як зняття Звіробій змінило ситуацію на 87-му окрузі
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua