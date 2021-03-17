13:59  17 марта
Кабмин согласовал назначение заместителей глав пяти ОГА
15:25  17 марта
Выборы мэра Харькова планируют на осень: комитет Рады поддержал назначение
08:11  17 марта
Боевики за сутки 9 раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
UA | RU
UA | RU
17 марта 2021, 12:59 7

В "Слуге народа" заговорили о возможных ночных заседаниях Рады

17 марта 2021, 12:59 7
Читайте також українською мовою
Это связано с большим количеством поправок в законопроекте о завершении земельной реформы
Это связано с большим количеством поправок в законопроекте о завершении земельной реформы
Читайте також
українською мовою

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев не исключает, что ВР может собираться на заседания ночью. Это связано с большим количеством поправок в законопроекте о завершении земельной реформы.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24", пишет RegioNews.

"Может быть упрощена процедура рассмотрения этого законопроекта. Могут быть ночные заседания, внеочередные заседания Верховной рады по требованию народных депутатов", - рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что ускоренное рассмотрение законопроекта возможно в случае, если депутаты соберут подписи под инициативой о применении такой процедуры, а парламент одобрит ее применение.

"Далее каждая фракция подает по 5 поправок, любых, которые они считают нужными. Комитет собирается и по поводу этих правок готовит дополнительную сравнительную таблицу, выносит на рассмотрение ВР эту таблицу... Таким образом, эта процедура сокращается до получаса - 40 минут", - рассказал глава финкомитета.

Нардеп уточнил, что сбор подписей еще не начинался, ведь сейчас еще проводятся переговоры с оппозицией.

"Призывают к голосу разума. Если призовут, то все будет хорошо, то мы рассмотрим быстро этот законопроект без каких-либо процедур. Если нет, наверное, мы будем вынуждены применять и другие процедуры", - сказал Гетманцев.

Напомним, в Раде собирают подписи для внеочередного заседания.

Украина Слуга народа нардепы нардеп Даниил Гетманцев

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Выборы на троих: как снятие Зверобой изменило ситуацию на 87-м округе
Туризм и сексизм. Чем запомнился глава Николаевской ОГА Ким за первые сто дней работы
Все публикации »
Юрий Чевордов
Виталий Бала
Михаил Басараб
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram