09:01  15 марта
COVID-19 в Украине: за сутки зафиксировали более 6 тысяч новых случаев
08:41  15 марта
В оккупированном Крыму нашли "виновных" в водной блокаде полуострова
08:11  15 марта
За сутки в ООС зафиксировали 13 обстрелов: есть раненый
UA | RU
UA | RU
15 марта 2021, 10:58 3

В Раде рассказали о трех видениях оппозиции: что значат эти подходы

15 марта 2021, 10:58 3
Читайте також українською мовою
Сейчас используется один подход
Сейчас используется один подход
Facebook
Читайте також
українською мовою

Первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что в парламенте есть три видения оппозиции. Но сейчас используется один подход.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата ВР, пишет RegioNews.

Указано, что Стефанчук с представителями Европарламента и Национального демократического института обсудили ход парламентской реформы, а именно подготовку закона о парламентской оппозиции.

"В Украине почти на протяжении 30 лет действовал принцип: победителю достается все. Мы хотим изменить это и наработать модель, по которой будут соблюдены максимальный баланс между коалицией и оппозицией. Именно поэтому для регламентации правового статуса парламентской оппозиции мы предложили внести соответствующие изменения в регламент Верховной рады", - сказал парламентарий.

Первый вице-спикер обратил внимание, что существует несколько подходов к пониманию понятия "парламентская оппозиция", но Рада пока остановилась на одном.

"Первый подход: парламентская оппозиция - это все фракции и группы, которые не вошли в парламентскую коалицию. Второй подход заключается в том, что оппозиция должна быть объединенной, как и коалиция. Третий подход - оппозицией является или вторая по количеству фракция, или количественно большее объединение фракций. Каждый из подходов имеет свои плюсы и минусы", - отметил Стефанчук.

Он подчеркнул, что в Раде пока остановились на первом подходе, согласно которому парламентской оппозицией являются фракции и группы, которые не вошли в коалицию.

В свою очередь бывший президент Европейского парламента Пэт Кокс поделился своим видением, ориентируясь на наблюдение за деятельностью ВР.

"По его мнению, подавляющее большинство парламентской оппозиции абсолютно предано Украине, хотя и не всегда разделяет взгляды коалиции. Он выразил готовность поделиться опытом и оказать необходимую поддержку", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Раде передумали создавать отдельный закон об оппозиции.

Украина Верховная Рада нардеп парламент Руслан Стефанчук

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Тихая гавань: как ОПЗЖ стала хозяйкой Белгорода-Днестровского
Утихомиренный бунтарь: черкасский мэр Бондаренко начал новую каденцию с примирения
Все публикации »
Михаил Басараб
Виктор Таран
Александр Черненко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua