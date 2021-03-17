В Раде собирают подписи для внеочередного заседания

Инициатива внеочередного заседания принадлежит депутату Антону Полякову

Инициатива внеочередного заседания принадлежит депутату Антону Полякову

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Об этом сообщил "Стране" депутат фракции "Слуга Народа" Александр Качура, пишет RegioNews.

"Есть пять экстренных вопросов, которые касаются тарифов на электроэнергию и газ. Люди не могут ждать пока парламент рассмотрит все правки к земельному кодексу, которыми оппозиция блокирует работу ВР", - заявил Качура

Качура прогнозирует, что нужно 3-4 недели для рассмотрения всех правок.

Инициатива внеочередного заседания принадлежит депутату Антону Полякову. Поляков сообщил "Стране", что осталось собрать шесть подписей, чтобы внеочередное заседание по тарифам состоялось.

"У меня уже 144 подписи из 150. Помните, мы принимали декларативные постановления: рассмотреть возможность, проанализировать. По факту мы не обязали Кабмин вернуть льготные тарифы. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия блокирует полностью", — сообщил Поляков.

Напомним, в Раде зарегистрировали новый закон об увольнении директора НАБУ Сытника.