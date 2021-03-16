Сутки в ООС: боевики били из запрещенных вооружений, потерь нет

На обстрелы противника наши воины открывали огонь

На обстрелы противника наши воины открывали огонь

Фото: из открытых источников

В течение минувших суток, 15 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", в пригороде населенных пунктов Верхнеторецкое и Водяное, что на Приазовье противник открывал огонь в сторону позиций украинских защитников из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Также оккупанты вели огонь вблизи населенных пунктов Лебединское, Трудовское, Гнутово и Марьинка. А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", рядом городка Южное, боевики осуществили обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

По состоянию на 7 часов утра, 16 марта, обстрелов не зафиксировано. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и придерживаются режима прекращения огня.

Напомним, 15 марта в зоне проведения ООС было зафиксировано 4 случая нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.