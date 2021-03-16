Глава "Укроборонпрома" Гусев заболел коронавирусом

Это произошло во время визита в Японию

Это произошло во время визита в Японию

Фото: Википедия

Директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заболел коронавирусом во время визита в Японию.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Сейчас Юрий Гусев находится в Японии в составе официальной украинской делегации. Сейчас он в посольстве Украины проходит самоизоляцию.

"К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - отметил он.

С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с Министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь... Posted by Yuriy Husyev on Tuesday, March 16, 2021

Напомним, ранее Гусев заявил, что "Укроборонпром" ликвидируют до конца июня.