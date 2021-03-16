Глава "Укроборонпрома" Гусев заболел коронавирусом
Это произошло во время визита в Японию
Это произошло во время визита в Японию
Директор концерна "Укроборонпром" Юрий Гусев заболел коронавирусом во время визита в Японию.
Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.
Сейчас Юрий Гусев находится в Японии в составе официальной украинской делегации. Сейчас он в посольстве Украины проходит самоизоляцию.
"К сожалению, сегодня уже в Токио я получил положительный тест на COVID-19. Чувствую себя хорошо. Из всех рабочих вопросов остаюсь с командой "Укроборонпрома" на постоянной связи дистанционно", - отметил он.
С 16 марта я в составе официальной украинской делегации во главе с Министром обороны Украины Андреем Тараном, нахожусь...Posted by Yuriy Husyev on Tuesday, March 16, 2021
Напомним, ранее Гусев заявил, что "Укроборонпром" ликвидируют до конца июня.
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