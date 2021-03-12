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12 марта 2021, 15:50 20

Кравчук сообщил, на когда планируется "нормандский" саммит

12 марта 2021, 15:50 20
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Сейчас над его организацией работают советники глав стран-участниц
Сейчас над его организацией работают советники глав стран-участниц
Фото из открытых источников
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Саммит в нормандском формате планируют провести в апреле. Сейчас над его организацией работают советники глав стран-участниц.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, пишет RegioNews.

"Сейчас идет большая работа на уровне политических советников, где участвует Ермак (Андрей Ермак - глава Офиса президента - ред.), Козак - советник Путина и другие. Они и решают этот вопрос встречи на высшем уровне. Планируется где-то, видимо, на апрель", - заявил Кравчук.

При этом глава украинской делегации в ТКГ заявил, что пока нельзя говорить о том, что такая встреча состоится с полной уверенность.

"Предсказать позицию России очень трудно. Она меняется буквально каждый день", - добавил он.

Ранее Кравчук заявлял, что сейчас нет предпосылок для проведения "нормандского саммита" в 2021 году.

Донбасс Украина война Нормандский формат ТКГ

 
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