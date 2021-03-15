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15 марта 2021, 13:51 220

Во Львове разоблачили масштабный конвертационный центр с оборотом в 17 млрд грн

15 марта 2021, 13:51 220
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В ходе проведения пяти обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности
В ходе проведения пяти обысков следователи изъяли 5 миллионов гривен неучтенной наличности
Фото: gp.gov.ua
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Во Львове правоохранители разоблачили незаконный конвертационный центр с оборотом около 1,7 миллиарда гривен.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОГП, передает RegioNews.

Ряд связанных предприятий путем проведения импортных операций по приобретению продовольственных товаров формировали налоговый кредит, при этом реализуя их за наличные без фактического отражения в налоговом и бухгалтерском учетах", - говорится в сообщении.

Далее подделывались финансово-хозяйственные документы, осуществлялось отражение "бестоварной” реализации ввезенного товара, а также формировался налоговый кредит для "рисковых” предпринимателей.

Общий оборот средств предприятий, привлеченных к противоправной деятельности, за период 2019-2020 годов составил около 1,7 млрд грн.

В ходе проведения 5 обысков в офисных помещениях конвертационного центра, изъято 5 млн грн неучтенных наличных денежных средств, печати 102 юридических лиц, компьютерную технику и "черновую бухгалтерию".

Ранее сообщалось, что в Запорожской области оперативники разоблачили мошенническую "схему" по завладению средствами людей и прекратили деятельность "call-centre".

Офис генпрокурора деньги мошенники предприятие Уголовная ответственность

 
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