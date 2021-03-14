В 9 областях существенно превышен уровень госпитализации COVID-пациентов - Минзрав

Ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться

Ситуация с заболеваемостью продолжает ухудшаться

Фото: из открытых источников

По состоянию на воскресенье, 14 марта в Украине уровень госпитализации пациентов с COVID-19 превышен уже в 9 областях.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает RegioNews.

Показатель существенно превышен в Киеве (76,7), а также в Винницкой (123,5), Житомирской (92,3), Закарпатской (86,5), Ивано-Франковской (123,6), Николаевской (87,2 ), Тернопольской (60,1), Хмельницкой (71,1) и Черновицкой (90,1) областях.

Норма уровня госпитализации пациентов, согласно нормативным документам, составляет не более 60 на 100 тысяч населения.

В "красной" зоне эпидемиологической опасности остаются Ивано-Франковская, Житомирская, Закарпатская и Черновицкая области.

В "оранжевую" зону вошли столица Украины Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области.

Остальные регионы находятся в "желтой" зоне карантина.

Напомним, в Украине вакцинировали уже более 51 тысячу человек, за выходные динамика снизилась.