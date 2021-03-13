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13 марта 2021, 18:52 5

В "Слуге народа" хотят создать следственную комиссию по делу "вагнеровцев”

13 марта 2021, 18:52 5
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На ВСК также рассмотрят "пленки Суркова-Медведчука"
На ВСК также рассмотрят "пленки Суркова-Медведчука"
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В партии "Слуга народа" планируют инициировать создание в Верховной Раде временной следственной комиссии, которая должна заняться расследованием дела "вагнеровцев" и "пленок Суркова-Медведчука".

Как сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ", об этом на брифинге после съезда партии сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Мы создаем ВСК, она не о "вагнеровцах", но ситуация с "вагнеровцами" входит и должна быть рассмотрена в первую очередь в этой ВСК. Она будет шире. Почему она шире? Потому что недавно также были обнародованы пленки Суркова-Медведчука, которые вызвали немалый резонанс в обществе. Поэтому два первых эпизода, которые должны расследоваться на этой ВСК - это ситуация с "вагнеровцами" и ситуация с этими пленками", - рассказал Арахамия.

По его информации, на письма парламентским фракциям о создании ВСК уже дали ответ в депутатской группе "Довіра", "Партия "За майбутнє", ОПЗЖ. Пока не предоставили своих представителей в ВСК фракции "Голос" и "Европейская солидарность".

В понедельник это будет рассматриваться на регламентном комитете. Если будет положительный ответ, я думаю, что будет, то эта ВСК будет вынесена на голосование в Верховную Раду", - отметил Арахамия.

Напомним, ранее сообщалось, что журналист Бутусов в августе заявил, что Ермак сорвал операцию СБУ по задержанию "вагнеровцев” в сентябре суд обязал СБУ расследовать возможную госизмену Ермака в "деле вагнеровцев".

ГБР расследовала несколько дел по срыву спецоперации по задержанию "вагнеровцев" - их открыли после появления информации в СМИ, а СБУ открыла дело по факту срыва "вагнеровской” спецоперации.

Давид Арахамия ВР расследование Слуга народа партия следствие

 
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