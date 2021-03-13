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13 марта 2021, 16:13 4

Нардеп Тищенко отреагировал на слухи о своем назначении главой "слуг" на Закарпатье

13 марта 2021, 16:13 4
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Депутат пообещал работать там, где будет нужна его работа
Депутат пообещал работать там, где будет нужна его работа
Фото: из открытых источников
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Народный депутат Украины от партии "Слуга народа" Николай Тищенко прокомментировал слухи о своем возможном назначении главой ячейки партии на Закарпатье. Так, если Тищенко назначат, то первоочередной задачей он видит предоставление рабочих мест и достойную зарплату.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на PavlovskyNews.

Я - бультерьер президента, поэтому, где будет команда, где будет нужна моя работа, там я буду и работать", - отметил нардеп.

Он заявил, что Закарпатье - это один из самых сложных регионов, где минимум 5 раз менялась власть, а люди оставались и "ценили главные человеческие правила - любовь, добро, труд".

Отмечается, что на съезде партии к нардепу подошли депутаты Закарпатья и обсудили вопросы коммуникации депутатского корпуса ВР и Кабмина. На что Тищенко привел пример организации работы по приготовлению кофе.

Для того, чтобы приготовить кофе нам нужна машинка, стаканчик и желание выпить кофе, но сегодня не время для кофе, сегодня время засучить рукава и работать", - подчеркнул нардеп.

Напомним, на съезде партии "Слуга народа" в субботу, 13 марта, было принято решение изменить устав политической силы и создать два большие руководящие органы.

Слуга народа партия Закарпатье депутат глава Николай Тищенко

 
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