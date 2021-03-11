Данилов прокомментировал обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал обыски в сети АЗС Glusco, которую связывают с народным депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.
Обыски Данилов прокомментировал на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.
Журналисты спросили его, являются ли сегодняшние масштабные обыски следствием введения санкций СНБО против Виктора Медведчука.
Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов.
Напомним, 11 марта в СБУ сообщили, что проводятся массовые обыски на сети автозаправок, которые СМИ связывают с Медведчуком.