Данилов прокомментировал обыски в сети АЗС, которую связывают с Медведчуком

Обыски Данилов прокомментировал на брифинге после заседания СНБО, передает RegioNews.

Журналисты спросили его, являются ли сегодняшние масштабные обыски следствием введения санкций СНБО против Виктора Медведчука.

Когда мы с вами встречались в начале февраля, я вам сказал, что вас будет ждать очень много интересных вещей по наведению порядка в нашей стране. Если кто-то что-то украл, если кто-то ведет себя по отношению к государству не так, как определено законодательством, он будет иметь то, о чем вы сейчас говорите", - сказал Данилов.