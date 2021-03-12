Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме
Текст Закона о местном референдуме вскоре выставят на сайте Верховной рады для общественного обсуждения.
Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает RegioNews.
В частности, во время заседания рабочей группы по разработке законов о народовластии было поручено ее членам до следующей недели подготовить текст законопроекта.
Текст будет размещен на вебсайте Верховной Рады для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
По словам заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука, есть предложение отправить членов рабочей группы в регионы для презентации основных положений законопроекта представителям местных органов власти.
Его также отправят для получения заключения в Венецианскую комиссию.
Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.