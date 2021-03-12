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12 марта 2021, 17:41 23

Рада выставит на всеобщее обсуждение закон о местном референдуме

12 марта 2021, 17:41 23
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Его отправят для получения заключения в Венецианскую комиссию
Его отправят для получения заключения в Венецианскую комиссию
Фото: rada.gov.ua
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Текст Закона о местном референдуме вскоре выставят на сайте Верховной рады для общественного обсуждения.

Об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады, передает RegioNews.

В частности, во время заседания рабочей группы по разработке законов о народовластии было поручено ее членам до следующей недели подготовить текст законопроекта.

Текст будет размещен на вебсайте Верховной Рады для общественного обсуждения в течение нескольких недель и его дальнейшей доработки по результатам общественного обсуждения", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя Рады Руслана Стефанчука, есть предложение отправить членов рабочей группы в регионы для презентации основных положений законопроекта представителям местных органов власти.

Его также отправят для получения заключения в Венецианскую комиссию.

Напомним, в Раде не исключают проведения референдума уже в этом году.

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