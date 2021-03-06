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06 марта 2021, 18:16 243

Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций

06 марта 2021, 18:16 243
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Распоряжение он издал сегодня
Распоряжение он издал сегодня
Офис президента
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Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении новых руководителей районных государственных администраций. Новых руководителей получили 13 РГА.

Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса президента, пишет RegioNews.

Так, глава государства назначил:

  • Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
  • Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
  • Игоря Миклащука главой Уманской районной государственной администрации Черкасской области;
  • Александра Коваля главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
  • Игоря Мухарского главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области;
  • Татьяну Новикову главой Счастьинской районной государственной администрации Луганской области;
  • Виталия Кононова главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области;
  • Романа Власенко главой Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области;
  • Александра Ярощука главой Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
  • Игоря Вантюха главой Береговской районной государственной администрации Закарпатской области;
  • Андрея Панкова главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области;
  • Степана Кулиняка головой Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области.

Ранее сообщалось, что в Украине главы местных администраций станут госслужащими.

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