Зеленский назначил 13 глав райгосадминистраций
Распоряжение он издал сегодня
Распоряжение он издал сегодня
Президент Владимир Зеленский издал ряд распоряжений о назначении новых руководителей районных государственных администраций. Новых руководителей получили 13 РГА.
Соответствующие распоряжения были опубликованы на сайте Офиса президента, пишет RegioNews.
Так, глава государства назначил:
- Григория Ковтуна главой Нежинской РГА Черниговской области;
- Валерию Бандурко главой Черкасской РГА Черкасской области;
- Игоря Миклащука главой Уманской районной государственной администрации Черкасской области;
- Александра Коваля главой Ровенской районной государственной администрации Ровенской области;
- Родиона Абашева главой Измаильской районной государственной администрации Одесской области;
- Игоря Мухарского главой Николаевской районной государственной администрации Николаевской области;
- Татьяну Новикову главой Счастьинской районной государственной администрации Луганской области;
- Виталия Кононова главой Старобельской районной государственной администрации Луганской области;
- Романа Власенко главой Северодонецкой районной государственной администрации Луганской области;
- Александра Ярощука главой Ивано-Франковской районной государственной администрации Ивано-Франковской области;
- Игоря Вантюха главой Береговской районной государственной администрации Закарпатской области;
- Андрея Панкова главой Краматорской районной государственной администрации Донецкой области;
- Степана Кулиняка головой Дрогобычской районной государственной администрации Львовской области.
Ранее сообщалось, что в Украине главы местных администраций станут госслужащими.
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