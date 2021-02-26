Горсовет Черкасс проголосовал за появление улицы Степана Бандеры
В Черкассах горсовет принял решение о присвоении одной из улиц имени главы ОУН Степана Бандеры. Также переименованию подвергнутся и другие улицы города.
Как передает RegioNews, соответствующее решение депутаты приняли в ходе заседания в пятницу, 26 февраля, сообщает газета "Голос Украины".
За переименование улиц в Черкассах без обсуждения проголосовали 26 депутатов. Члены топонимической комиссии, которые согласовали переименование, утверждают, что части улиц и переулков возвращены исторические названия (хотя вряд ли когда-либо в городе существовали улицы Мазепы, Стуса или Бандеры).
Согласно решению горсовета, переименованию подлежат:
- улица Волкова - в улицу Ивана Мазепы;
- улица Крылова - в улицу Василия Стуса;
- улица Можайского - в улицу Степана Бандеры;
- улица Титова - в улицу Титарную;
- улица Стасова - в улицу Митрополита Липковского;
- улица Пацаева - в улицу Петра Дорошенко;
- улица Добровольского - в улицу Сенную;
- переулок Невского - в переулок Хмельник.
Напомним, ранее ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве. Его ранее переименовали в проспект Степана Бандеры.