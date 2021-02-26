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26 февраля 2021, 17:48 163

Горсовет Черкасс проголосовал за появление улицы Степана Бандеры

26 февраля 2021, 17:48 163
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Также переименованию подвергнутся и другие улицы города
Также переименованию подвергнутся и другие улицы города
Фото: flickr
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В Черкассах горсовет принял решение о присвоении одной из улиц имени главы ОУН Степана Бандеры. Также переименованию подвергнутся и другие улицы города.

Как передает RegioNews, соответствующее решение депутаты приняли в ходе заседания в пятницу, 26 февраля, сообщает газета "Голос Украины".

За переименование улиц в Черкассах без обсуждения проголосовали 26 депутатов. Члены топонимической комиссии, которые согласовали переименование, утверждают, что части улиц и переулков возвращены исторические названия (хотя вряд ли когда-либо в городе существовали улицы Мазепы, Стуса или Бандеры).

Согласно решению горсовета, переименованию подлежат:

  • улица Волкова - в улицу Ивана Мазепы;
  • улица Крылова - в улицу Василия Стуса;
  • улица Можайского - в улицу Степана Бандеры;
  • улица Титова - в улицу Титарную;
  • улица Стасова - в улицу Митрополита Липковского;
  • улица Пацаева - в улицу Петра Дорошенко;
  • улица Добровольского - в улицу Сенную;
  • переулок Невского - в переулок Хмельник.

Напомним, ранее ОАСК отменил решение о переименовании Московского проспекта в Киеве. Его ранее переименовали в проспект Степана Бандеры.

Украина Черкассы депутат голосование улица

 
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