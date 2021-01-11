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11 января 2021, 08:41 313

Глава Тернопольской ОГА заразился коронавирусом во второй раз

11 января 2021, 08:41 313
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Первый раз политик болел в августе 2020 года
Фото: Facebook
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Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш сообщил, что во второй раз заболел коронавирусом.

Как передает RegioNews, об этом он сообщил в Facebook.

Не думал, что это повторится ... Но сегодня вновь получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнений, что заразится можно повторно. В прошлый раз болезнь перенес тяжело. По собственному опыту знаю, что это не шутки и не выдумки. Это более чем серьезно", - написал Труш.

Также глава ОГА попросил жителей области ответственно отнестись к карантинным ограничениям. "Если мы сейчас не локализируем инфекцию, через две-три недели последствия могут быть критичными", - отметил он.

Напомним, ранее у главы Тернопольской областной государственной администрации Владимира Труша подтвердили наличие коронавирусного заболевания COVID-19.

ОГА Тернопольская область карантин коронавирус Владимир Труш
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