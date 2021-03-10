В столице началась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

Будут вакцинировать остаточными дозами

Будут вакцинировать остаточными дозами

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Для вакцинации в Киеве запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID-19 остаточными дозами. В очередь могут записаться публичные и общественные деятели.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID-19. При этом такая регистрация не дает право на приоритетную вакцинацию. Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.

Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей. Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые вмещают несколько доз. Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.