09:22  10 марта
Коронавирус в Украине: за сутки более шести тысяч новых случаев заражения
12:13  10 марта
У Зеленского приняли обращение от протестующих ветеранов силовых структур
18:14  10 марта
Война на Донбассе: оккупанты четыре раза сорвали режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
10 марта 2021, 18:09 12

В столице началась онлайн-запись на вакцинацию от коронавируса

10 марта 2021, 18:09 12
Читайте також українською мовою
Будут вакцинировать остаточными дозами
Будут вакцинировать остаточными дозами
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Для вакцинации в Киеве запустили онлайн-анкеты, с помощью которых можно записаться на прививку от COVID-19 остаточными дозами. В очередь могут записаться публичные и общественные деятели.

Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской городской государственной администрации, пишет RegioNews.

Сообщается, что онлайн-анкету могут заполнить публичные и общественные деятели, которые готовы своим примером популяризировать вакцинацию от COVID-19. При этом такая регистрация не дает право на приоритетную вакцинацию. Подчеркивается, что будут использоваться только остаточные дозы.

Отметим, в Украине для снижения рисков неиспользования остаточных доз рекомендуют привлекать к такой вакцинации известных людей. Дело в том, что вакцины поставляются во флаконах, которые вмещают несколько доз. Остатки неиспользованной вакцины, например, Covishield подлежат утилизации через шесть часов после открытия флакона.

Ранее в Минздраве рассказали, как будет работать очередь на вакцинацию от коронавируса.

коронавирус Украина вакцина Киев вакцинация

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Это Мукачево, детка: воспользуется ли Балога-сын шансом стать "мэром на века"
"Дубиной" по Зеленскому: сможет ли Коломойский расколоть в парламенте "слуг народа"
Все публикации »
Александр Черненко
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua