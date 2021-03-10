На Хмельнитчине в Шепетовке горит корпус больницы, где лечат ковидных больных
Сегодня, 10 марта, около 15 часов в Шепетовской многопрофильной больнице начался пожар в одном из корпусов: загорелась кровля хирургического отделения.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "День за днем".
На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы 21-й ГПСЧ, которые принялись тушить очаг возгорания.
Со временем на подмогу коллегам приехала и 18-я Государственная пожарно-спасательная часть, которая дислоцируется в городе Славуте.
Кроме чрезвычайников, на место происшествия приехали правоохранители, представители Шепетовской ОТГ и районного совета.
Главный врач Шепетовской многопрофильной больницы Валентина Савчук пока не берется объяснять в чем же причина возникновения этой чрезвычайной ситуации.
Сегодня хмельницкая бригада проводила кислород, потому что мы здесь разворачиваем ковидное отделение на 30 коек. Возможно, это с этим связано... Может с тем, что помещение старое..., - говорит врач.
Также Валентина Савчук заверила, что на момент пожара в отделении больные не находились.
Пациентов в помещении не было, их переместили в урологическое отделение, так как тут вели кислород, - добавляет Савчук.
В Шепетовской многопрофильной больницы из-за пожара отключили электроснабжение. Учитывая то, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся шестеро тяжело больных COVID-19, электроснабжение в отделении оперативно восстановили.
Работы по ликвидации возгорания продолжаются. К счастью, обошлось без жертв.
Как сообщалось ранее, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.