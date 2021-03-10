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10 марта 2021, 16:58 19

На Хмельнитчине в Шепетовке горит корпус больницы, где лечат ковидных больных

10 марта 2021, 16:58 19
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Именно сегодня здесь проводят кислород в отделение
Именно сегодня здесь проводят кислород в отделение
Фото Дмитрия Шпака, "День за днём"
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Сегодня, 10 марта, около 15 часов в Шепетовской многопрофильной больнице начался пожар в одном из корпусов: загорелась кровля хирургического отделения.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местное издание "День за днем".

На место происшествия оперативно прибыли огнеборцы 21-й ГПСЧ, которые принялись тушить очаг возгорания.

Со временем на подмогу коллегам приехала и 18-я Государственная пожарно-спасательная часть, которая дислоцируется в городе Славуте.

Кроме чрезвычайников, на место происшествия приехали правоохранители, представители Шепетовской ОТГ и районного совета.

Главный врач Шепетовской многопрофильной больницы Валентина Савчук пока не берется объяснять в чем же причина возникновения этой чрезвычайной ситуации.

Сегодня хмельницкая бригада проводила кислород, потому что мы здесь разворачиваем ковидное отделение на 30 коек. Возможно, это с этим связано... Может с тем, что помещение старое..., - говорит врач.

Также Валентина Савчук заверила, что на момент пожара в отделении больные не находились.

Пациентов в помещении не было, их переместили в урологическое отделение, так как тут вели кислород, - добавляет Савчук.

В Шепетовской многопрофильной больницы из-за пожара отключили электроснабжение. Учитывая то, что в отделении анестезиологии и интенсивной терапии на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся шестеро тяжело больных COVID-19, электроснабжение в отделении оперативно восстановили.

Работы по ликвидации возгорания продолжаются. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщалось ранее, 27 февраля в городской больнице Черновцов произошел взрыв: есть погибшие. Причины взрыва устанавливают специалисты.

пожар Хмельницкая область COVID-19 больницы больные

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