Уволенный судья Емельянов планирует восстановиться на должности: заявляет о политическом давлении

Адвокат судьи считает увольнение "правовым нигилизмом"

Адвокат судьи считает увольнение "правовым нигилизмом"

Фото: из открытых источников

Уволенный ранее скандальный судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов считает решение о своем увольнении незаконным и политически ангажированным, а также планирует его обжаловать.

Как передает RegioNews, об этом сообщает hromadske, цитируя адвоката экс-судьи Ярослава Белявского.

Очевидно, что юридически необоснованно поспешность принятия этого решения ВРУ свидетельствует о том, что оно принималось под политическим давлением на его членов. Но именно тем, кто решение принял, придется отвечать за совершенные незаконные действия", - отметил он.

По словам адвоката, действия Высшего совета правосудия, который освободил Емельянова - "правовой нигилизм" и нарушение закона.

Адвокат добавил, что его клиент надеется на оценку их доводам в Верховном суде и, соответственно, восстановления Емельянова в должности судьи.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия освободил Артура Емельянова от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании совершение существенного дисциплинарного проступка, что является несовместимым со статусом судьи.