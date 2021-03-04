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04 марта 2021, 08:59 496

Уволенный судья Емельянов планирует восстановиться на должности: заявляет о политическом давлении

04 марта 2021, 08:59 496
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Адвокат судьи считает увольнение "правовым нигилизмом"
Адвокат судьи считает увольнение "правовым нигилизмом"
Фото: из открытых источников
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Уволенный ранее скандальный судья Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов считает решение о своем увольнении незаконным и политически ангажированным, а также планирует его обжаловать.

Как передает RegioNews, об этом сообщает hromadske, цитируя адвоката экс-судьи Ярослава Белявского.

Очевидно, что юридически необоснованно поспешность принятия этого решения ВРУ свидетельствует о том, что оно принималось под политическим давлением на его членов. Но именно тем, кто решение принял, придется отвечать за совершенные незаконные действия", - отметил он.

По словам адвоката, действия Высшего совета правосудия, который освободил Емельянова - "правовой нигилизм" и нарушение закона.

Адвокат добавил, что его клиент надеется на оценку их доводам в Верховном суде и, соответственно, восстановления Емельянова в должности судьи.

Ранее сообщалось, что Высший совет правосудия освободил Артура Емельянова от должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании совершение существенного дисциплинарного проступка, что является несовместимым со статусом судьи.

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