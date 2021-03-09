ДТП в Польше: девять украинцев в тяжелом состоянии, больницы отказывали в оказании помощи

Вопрос лечения с одной из больниц уже решили

Вопрос лечения с одной из больниц уже решили

Фото: из открытых источников

В результате ДТП, которое произошло в Польше, в больницах страны находится 24 украинца, девять из них в тяжелом состоянии. За отсутствие страховки в некоторых пострадавших, польские больницы отказывали в лечении украинцам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на данные ГСЧС.

По состоянию на 7:00 9 марта по информации МИД Украины в лечебных учреждениях республики Польша находится 24 человека (из них 9 в тяжелом состоянии)", - говорится в утреннем сводке.

Также сообщается, что двое пострадавших во время ДТП в Польше граждан Украины отказывались лечить в польских клиниках.

"У нас были два сигнала, что в Ярославе и Жешуве отказывались лечить, потому что нет страховки. Вопрос в Жешуве мы решили, связавшись с госпиталем. Сейчас так же будем контактировать с Ярославом", - рассказал в эфире телеканала "Украина 24" генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк.

Напомним, 6 марта вблизи пограничного пункта пропуска Корчова-Краковец автобус "Познань - Херсон", в котором находились 57 граждан Украины, попал в ДТП. В результате аварии погибли 5 человек.

Позже в полиции назвали предварительную причину ДТП с украинским автобусом в Польше вблизи населенного пункта Кашице.

7 марта стало известно, что в результате аварии 26 граждан остаются в больницах, 24 украинца отправились домой.

Также сообщалось, что водителя автобуса могут посадить на 8 лет.