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На Донбассе боевики трижды обстреливали украинских военных - штаб
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08 марта 2021, 18:19 55

На Донбассе боевики трижды обстреливали украинских военных - штаб

08 марта 2021, 18:19 55
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Враг вел огонь возле Водяного, Песков и Золотого-4
Враг вел огонь возле Водяного, Песков и Золотого-4
Фото: из открытых источников
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С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС трижды обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли позиции украинских войск из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - рассказали в штабе ООС.

Также за сутки саперы разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Напомним, в ООС за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

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