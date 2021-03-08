На Донбассе боевики трижды обстреливали украинских военных - штаб

Враг вел огонь возле Водяного, Песков и Золотого-4

Враг вел огонь возле Водяного, Песков и Золотого-4

Фото: из открытых источников

С начала суток вооруженные формирования Российской Федерации в зоне проведения ООС трижды обстреляли подразделения Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, а неподалеку Песков - еще и из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Кроме того, вблизи населенного пункта Золотое-4 боевики обстреляли позиции украинских войск из стрелкового оружия, автоматического станкового и ручного противотанкового гранатометов.

На обстрелы противника Вооруженные Силы Украины открывали ответный огонь. Боевых потерь среди украинских воинов нет. Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям ОБСЕ", - рассказали в штабе ООС.

Также за сутки саперы разминировали почти 1,5 гектара территории и передали на уничтожение 32 взрывоопасных предмета.

Напомним, в ООС за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.