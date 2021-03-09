Стало известно о состоянии раненного в ООС в пятницу бойца

Все эти дни продолжалась борьба за его жизнь в Днепропетровской областной больнице

Все эти дни продолжалась борьба за его жизнь в Днепропетровской областной больнице

Фото из открытых источников

Украинского бойца, которого ранили 5 марта на Донбассе, удалось спасти, но правая часть тела остается парализованной.

Об этом сообщил главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко на своей Facebook-странице, передает RegioNews. 32-летний боец из Кировоградщины получил ранение в голову 5 марта вблизи Красногоровки. В больницу в Днепре поступил в реанимацию политравмы. Снайперская пуля прошила голову навылет. Входное отверстие в теменной, а выходное – в затылочной области. Сильно повреждено левое полушарие мозга. До Мечникова доставлен бортом в коме. Немедленно взят в операционную. Нейрохирурги удалили костные обломки и разрушенные участки мозга. Все эти дни продолжалась борьба за жизнь. На сегодня состояние удалось стабилизировать. К Владиславу вернулось сознание. Наконец можем сказать, что угрозы для жизни нет. Но вся правая половина тела у Владислава остается парализованной. К счастью, центр речи, который тоже находится в левом полушарии, пока удается спасти. Владислав может разговаривать и понимает язык. Впереди длительное лечение и реабилитация, - написал врач. Также Рыженко рассказал, что в больницу везут еще раненого из Донецкой области с пулевым ранением в ногу. Планета готується зустріти важку дату - 11 березня... Рік тому ВООЗ оголосила пандемію коронавируса, яка забрала життя... Posted by Сергій Риженко on Tuesday, March 9, 2021 Как сообщалось, 5 марта за сутки в ООС произошло три обстрела, снайпер ранил украинского военного. Враг стрелял возле Авдеевки, Песков и Марьинки.

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