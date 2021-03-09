Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
В Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, за прошедшую неделю подтвердили 54 666 новых случаев COVID-19.
Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.
По его словам, количество новых случаев, которые были выявлены в течение прошлой недели, на 10 тысяч больше, чем неделей ранее.
Мы видим рост, если сравнивать с позапрошлой неделей, где было чуть более 44 тысячи случаев. Почти на 10 тысяч больных мы зафиксировали за прошедшую неделю больше", - сказал Степанов.
Глава Минздрава утверждает, что в Украине также стремительно растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.
Мы фиксируем рост количества больных и количества госпитализированных. Людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи в условиях стационара. На утро понедельника в больницах находилось 26 525 человек", - добавил министр.
Напомним, в Ивано-Франковске наибольшая заболеваемость и смертность от начала пандемии - Марцинкив.