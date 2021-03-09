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Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине
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09 марта 2021, 10:56 194

Степанов заявляет о начале третьей волны коронавируса в Украине

09 марта 2021, 10:56 194
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Фото: из открытых источников
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В Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, за прошедшую неделю подтвердили 54 666 новых случаев COVID-19.

Об этом во время ежедневного брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает RegioNews.

По его словам, количество новых случаев, которые были выявлены в течение прошлой недели, на 10 тысяч больше, чем неделей ранее.

Мы видим рост, если сравнивать с позапрошлой неделей, где было чуть более 44 тысячи случаев. Почти на 10 тысяч больных мы зафиксировали за прошедшую неделю больше", - сказал Степанов.

Глава Минздрава утверждает, что в Украине также стремительно растет число госпитализаций пациентов с COVID-19.

Мы фиксируем рост количества больных и количества госпитализированных. Людей, нуждающихся в оказании медицинской помощи в условиях стационара. На утро понедельника в больницах находилось 26 525 человек", - добавил министр.

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коронавирус Минздрав заболевание статистика Максим Степанов пациенты

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