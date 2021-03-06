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06 марта 2021, 11:46 22

В Украине вступил в силу закон о расширении полномочий и.о. министров

06 марта 2021, 11:46 22
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Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский
Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский
Фото из открытых источников
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Закон о возврате широких полномочий исполняющим обязанности министров сегодня вступил в силу. Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский.

Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования, пишет RegioNews.

Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.

Кроме того, им вернули следующие полномочия:

  • руководство деятельностью министерства,
  • утверждение планов работы министерства, отчетов,
  • внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,
  • утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,
  • отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.

Отметим, что ранее глава государства ветировал этот закон. Он предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.

Напомним, 4 марта Зеленский подписал закон, который вернет в.а. министров широкие полномочия.

Украина Юрий Витренко закон министр президент

 
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