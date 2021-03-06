В Украине вступил в силу закон о расширении полномочий и.о. министров
Закон о возврате широких полномочий исполняющим обязанности министров сегодня вступил в силу. Ранее документ подписал президент Владимир Зеленский.
Закон вчера был опубликован в издании "Голос Украины". Он вступил в силу со дня, следующего за днем обнародования, пишет RegioNews.
Теперь и.о. министра смогут принимать решения о распределении бюджетных средств, главным распорядителем которых является министерство.
Кроме того, им вернули следующие полномочия:
- руководство деятельностью министерства,
- утверждение планов работы министерства, отчетов,
- внесение премьер-министру предложения по поводу назначения на должности первого заместителя министра, заместителя министра,
- утверждение структуры аппарата министерства, образование, ликвидация, реорганизация по согласованию с Кабмином территориальных органов министерства как структурных подразделений аппарата министерства, не имеющих статуса юридического лица, а также назначение и увольнение руководителей предприятий,
- отмена актов территориальных органов министерства, обозначение обязанностей первого заместителя и заместителей, принятие решений о распределении бюджетных средств.
Отметим, что ранее глава государства ветировал этот закон. Он предлагал парламенту изъять из документа нормы об ограничении исполнения полномочий заместителями министра, если должность министра вакантна.
Напомним, 4 марта Зеленский подписал закон, который вернет в.а. министров широкие полномочия.