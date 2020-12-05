"Слугам народа" запретили посещать дорогие курорты в период новогодних праздников, - СМИ
Руководство парламентской фракции "Слуга народа" решило запретить народным депутатам ездить на дорогостоящие курорты, такие как Мальдивы и Сейшелы, в период новогодних праздников.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на "Страну".
"По их словам, поводом для такого запрета стала информация, что влиятельный человек на таможне и теневой куратор одной из групп в "Слуге народа" Илья Павлюк собрался с семьей, родственниками и соратниками-депутатами на Мальдивы", - говорится в сообщении.
На это достаточно быстро отреагировали на Банковой, оценив "какого масштаба будет медийный скандал", и после отмашки приказали никому никуда не лететь.
"Так что если Павлюк и отправится на острова, то без сопровождения своих депутатов", - говорится в тексте сообщения.
Напомним, 3 декабря "слугу народа" Петруняка поймали за просмотром пикантного фото в Раде.