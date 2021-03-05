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05 марта 2021, 11:43 113

Свежий рейтинг партий: в Раду смогут попасть семь политических сил

05 марта 2021, 11:43 113
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Правящая партия "Слуга народа" сохраняет лидерство
Правящая партия "Слуга народа" сохраняет лидерство
Фото: flickr
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Если бы выборы в парламент состоялись в ближайшее время, наибольшее количество голосов смогла бы получить правящая партия "Слуга народа".

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования группы "Рейтинг", передает RegioNews.

За политсилу Зеленского, которая недавно потеряла лидерство в партийном рейтинге, теперь готовы проголосовать 19,5% граждан, которые определились с выбором и намерены прийти на участки.

За партию "Европейская солидарность" могут отдать свои голоса 14,7% избирателей, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" поддерживают 14,3% респондентов. За партию ВО "Батькивщина" проголосуют 12,3%.

Согласно данным опроса, пятипроцентный барьер смогут преодолеть партии "Сила и честь", "Украинская стратегия Гройсмана" и "Радикальная партия".

Опрос проводился Социологической группой "Рейтинг" в период с 2 по 3 марта 2021 года среди 2500 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

Напомним, свежие рейтинги: Зеленский лидирует, но продолжает терять поддержку. 69% граждан считают, что Украина движется в неправильном направлении.

партии рейтинг социология Слуга народа Верховная Рада

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