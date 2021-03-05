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05 марта 2021, 10:59 2633

В Киев из Донбасса прибыл борт из более 20 ранеными военными

05 марта 2021, 10:59 2633
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Также среди тех, кто прибыл, есть погибшие
Также среди тех, кто прибыл, есть погибшие
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В четверг, 4 марта, в Киев прибыл борт с более 20 ранеными на Донбассе военными, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует RegioNews.

"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте – более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Война продолжается", – написала она в Facebook.

Юсупова также отчиталась за прошедшие сборы денег для фронта.

Репост, важно! В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте более 20 раненых и травмированных,...

Posted by Наталья Юсупова on Thursday, March 4, 2021

Напомним, ранее Аваков заявил об обострении на Донбассе.

Украина волонтеры ранение Донбасс война

 
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