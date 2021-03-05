В Киев из Донбасса прибыл борт из более 20 ранеными военными
Также среди тех, кто прибыл, есть погибшие
Также среди тех, кто прибыл, есть погибшие
В четверг, 4 марта, в Киев прибыл борт с более 20 ранеными на Донбассе военными, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова, информирует RegioNews.
"В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте – более 20 раненых и травмированных, есть в тяжелом состоянии и есть погибшие. Война продолжается", – написала она в Facebook.
Юсупова также отчиталась за прошедшие сборы денег для фронта.
Репост, важно! В Киев прилетел борт с ранеными воинами. За несколько дней на фронте более 20 раненых и травмированных,...Posted by Наталья Юсупова on Thursday, March 4, 2021
Напомним, ранее Аваков заявил об обострении на Донбассе.
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