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01 марта 2021, 17:34 5

Верховный Суд открыл производство по одному из дел по обжалованию санкций в отношении телеканалов

01 марта 2021, 17:34 5
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Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта
Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании на 29 марта
Фото из открытых источников
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Верховный Суд открыл производство по делу относительно обжалования указа Президента Украины Владимира Зеленского о применении санкций против телеканалов "ZIK", "NEWSONE" и "112". Рассмотрение дела назначено на 29 марта.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Верховного Суда.

26 февраля 2021 года Кассационный административный суд в составе Верховного Суда вынес определение об открытии производства по делу № 9901/22/21 по иску гражданина, который обжаловал Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в части применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к телеканалам. Дело назначено к рассмотрению в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон на 29 марта 2021 года в 14:30, — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что 26 февраля 2021 года в КАС ВС поступил иск от ООО "ЛИДЕР ТВ”, которым оспаривается Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, а именно п. 5 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу.

Иску, поступившему в суд, присвоен регистрационный номер дела — № 9901/42/21, — отмечается в сообщении.

Также в тот же день поступил иск от ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ”, которое оспаривает Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года № 43/2021, а именно п. 2 приложения № 2, согласно которому применены санкции к истцу. Этому иску присвоен регистрационный номер дела — № 9901/45/21.

Напомним, 2 февраля Зеленский ввел персональные санкции против соратника Медведчука и его телеканалов.

Впоследствии секретарь СНБО Данилов заявил, что телеканалы Медведчука занимались информационным терроризмом. Он отметил, что вопросом деятельности Казака и его телеканалов в СНБО занимались еще с момента его назначения на должность в октябре 2019 года.

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