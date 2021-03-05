"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Боевых потерь среди украинских защитников нет

Фото: из открытых источников

За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков, еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников возле Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, вражеский беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ", - отмечают в штабе.

Возле Талаковки, оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

По состоянию на 7 часов утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.