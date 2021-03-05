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"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков
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05 марта 2021, 08:11 147

"Игнорируют договоренности": в штабе ООС отреагировали на очередные обстрелы боевиков

05 марта 2021, 08:11 147
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Боевых потерь среди украинских защитников нет
Боевых потерь среди украинских защитников нет
Фото: из открытых источников
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За прошедшие сутки, 4 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Игнорируя договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы, российско-оккупационные войска и в дальнейшем осуществляют обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", рядом Водяного, что недалеко от Донецка, противник вел огонь в направлении позиций украинских защитников, применив 120 мм миномет. Из минометов этого же калибра оккупанты совершили обстрел наших позиций неподалеку Водяного, что на Приазовье.

Вблизи Авдеевки, российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь из автоматических станковых гранатометов, а вблизи Песков, еще и из крупнокалиберных пулеметов. Из ручного противотанкового гранатомета противник совершил несколько прицельных выстрелов в сторону позиций наших защитников возле Павлополя.

На этом же направлении был зафиксирован пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения. Благодаря оперативным действиям украинских защитников, вражеский беспилотник был вовремя подавлен средствами РЭБ", - отмечают в штабе.

Возле Талаковки, оккупанты прицельным огнем из станковых противотанковых гранатометов обстреляли позиции ВСУ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку от населенного пункта Золотое-4 противник вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов

По состоянию на 7 часов утра 5 марта, в районе проведения операции Объединенных сил обстрелов не зафиксировано.

Напомним, сутками ранее со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано четыре случая нарушения режима прекращения огня.

ООС боевики война РФ военная техника

 
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