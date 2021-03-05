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05 марта 2021, 15:09 2

На Донбассе снова ранили украинского воина

05 марта 2021, 15:09 2
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Это произошло вблизи Марьинки
Это произошло вблизи Марьинки
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Сегодня на Донбассе получил ранение боец Вооруженных сил Украины из-за обстрелов боевиков. Украинская сторона СЦКК направила соответствующую ноту в СММ ОБСЕ.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ, пишет RegioNews.

Военному оказали медицинскую помощь.

"Сегодня, 5 марта в результате обстрелов российскими войсками наших позиций в районе Марьинка получил ранение один военнослужащий ВС Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта на Донбассе во время обстрелов было ранено украинского защитника.

Донбасс Украина война военная техника ранение

 
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