На Донбассе снова ранили украинского воина

Житомирский градоначальник победил на местных выборах осенью 2020 года в первом туре с более чем 51% голосов. Однако протянуть в городской совет фракцию, которая могла бы стать монобольшинством, ему н...

Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое

02 марта 2021

"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении

Нынешний руководитель Сумской области Василий Хома – опытный чиновник, который начинал свою карьеру на госслужбе в Харькове еще в команде Евгения Кушнарева. У которого, как говорит, "набрался опыта го...