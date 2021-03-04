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04 марта 2021, 14:44 4

КСУ решает, можно ли привлечь Президента к ответственности

04 марта 2021, 14:44 4
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За толкованием обратился Верховный суд
За толкованием обратился Верховный суд
Фото из открытых источников
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Большая палата Конституционного Суда начала рассмотрение представления Верховного Суда относительно официального толкования положения части первой статьи 105 Конституции, в которой говорится, что Президент Украины пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

Судьей-докладчиком по делу выступает Ирина Завгородняя.

По словам судьи-докладчика, Верховный суд обратился с просьбой разъяснить указанную норму Конституции, поскольку в суде на рассмотрении находятся дела, связанные с привлечением Президента к ответственности за совершения админправонарушений.

Автор представления отмечает, что определение неприкосновенности главы государства содержится в решении КС от 2003 года, по которому Президент не может привлекаться к уголовной ответственности во время пребывания на посту. А его отстранение от должности возможно только в результате процедуры импичмента. В то же время вопрос привлечения к административной ответственности в упомянутом решении КСУ не раскрыто.

Как сообщалось, КСУ 4 марта возьмется за дело о нарушении Зеленским карантина. Глава государства Владимир Зеленский нарушил карантин при посещении кафе.

суд Владимир Зеленский Верховный суд президент КСУ ответственность

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