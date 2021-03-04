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04 марта 2021, 18:00 1

Военнослужащие в зоне ООС массово отказываются вакцинироваться от коронавируса

04 марта 2021, 18:00 1
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Из 40 тысяч военнослужащих в зоне ООС сделать прививку согласились только около 7 тысяч
Из 40 тысяч военнослужащих в зоне ООС сделать прививку согласились только около 7 тысяч
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Из 40 тысяч военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в настоящее время согласились сделать прививки от коронавирус только около 7 тысяч бойцов.

Об этом сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews

Сложившуюся ситуацию он связал с "политизацией прививочной кампании".

"Несмотря на все наши усилия по разъяснительной работе, и президент (Владимир Зеленский — ред.) вакцинировался у нас в зоне ООС в 59-м мобильном госпитале, к сожалению, все равно есть отказы от вакцинации", — добавил Олим.

Главный эпидемиолог ВСУ сообщил, что на данный момент в район ООС поступило уже 14 тысяч доз вакцин.

Так, в Донецкую область для военнослужащих передали 7200 доз, а в Луганскую — 6800. Уже привились 884 человека, что примерно 12% от 7 тысяч военнослужащих, которые согласились вакцинироваться.

Ранее сообщалось, что Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19.

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