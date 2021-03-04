Военнослужащие в зоне ООС массово отказываются вакцинироваться от коронавируса

Из 40 тысяч военнослужащих в зоне ООС сделать прививку согласились только около 7 тысяч

Из 40 тысяч военнослужащих в зоне ООС сделать прививку согласились только около 7 тысяч

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Из 40 тысяч военнослужащих в зоне операции Объединенных сил на Донбассе в настоящее время согласились сделать прививки от коронавирус только около 7 тысяч бойцов.

Об этом сообщил главный эпидемиолог Вооруженных сил Украины Николай Олим в эфире телеканала "Украина 24", передает RegioNews Сложившуюся ситуацию он связал с "политизацией прививочной кампании". "Несмотря на все наши усилия по разъяснительной работе, и президент (Владимир Зеленский — ред.) вакцинировался у нас в зоне ООС в 59-м мобильном госпитале, к сожалению, все равно есть отказы от вакцинации", — добавил Олим. Главный эпидемиолог ВСУ сообщил, что на данный момент в район ООС поступило уже 14 тысяч доз вакцин. Так, в Донецкую область для военнослужащих передали 7200 доз, а в Луганскую — 6800. Уже привились 884 человека, что примерно 12% от 7 тысяч военнослужащих, которые согласились вакцинироваться. Ранее сообщалось, что Зеленский хочет увеличить темпы вакцинации от COVID-19.

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