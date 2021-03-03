Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
В течение минувших суток, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов неподалеку от населенного пункта Водяное.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.
Так, вблизи поселка Желтое, близ города Счастье, было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя были подавлены средствами РЭБ.
Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.
Кроме того, мини БПЛА Миссии подвергся препятствиям во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановые и Петровское недалеко от Донецка. А утром 1 марта, представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Еленовка и задержали их на 5 часов.
По состоянию на 7 часов утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано.
Как сообщалось, Зеленский совершил очередную рабочую поездку в зону ООС. Вместе с президентом Европейского совета он посетил Луганскую область.