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Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе
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03 марта 2021, 08:32 10

Боевики один раз нарушили режим "тишины" на Донбассе

03 марта 2021, 08:32 10
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Фото: из открытых источников
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В течение минувших суток, 2 марта, в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования РФ один раз нарушили режим прекращения огня. Боевики открывали прицельный огонь из автоматических станковых и противотанковых гранатометов неподалеку от населенного пункта Водяное.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Так, вблизи поселка Желтое, близ города Счастье, было зафиксировано пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя были подавлены средствами РЭБ.

Основной целью действий российско-оккупационных войск остается провоцирование Вооруженных Сил Украины на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня", - говорится в сообщении.

Кроме того, мини БПЛА Миссии подвергся препятствиям во время мониторинга ОРДЛО в районе населенных пунктов Каштановые и Петровское недалеко от Донецка. А утром 1 марта, представители вооруженных формирований РФ не пропустили патруль СММ ОБСЕ через блокпост вблизи населенного пункта Еленовка и задержали их на 5 часов.

По состоянию на 7 часов утра 2 марта, обстрелов не зафиксировано.

Как сообщалось, Зеленский совершил очередную рабочую поездку в зону ООС. Вместе с президентом Европейского совета он посетил Луганскую область.

Донбасс ООС война боевики обстрелы

 
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