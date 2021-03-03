13:15  03 марта
Рада хочет отменить перевод часов
10:29  03 марта
Мэр Николаева Сенкевич прогнозирует отказникам от вакцинации лечение "за свой счет"
19:10  03 марта
На Донбассе три нарушения "тишины", враг стрелял возле Водяного и Каменки
UA | RU
UA | RU
03 марта 2021, 17:56 8

В Ивано-Франковской больнице не хватает денег на 300% доплаты медикам

03 марта 2021, 17:56 8
Читайте також українською мовою
За деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных
За деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных
Фото из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Ивано-Франковской областной клинической больнице, которая принимает больных коронавирусом, не хватает средств на выплату 300% надбавки к зарплате медикам.

Об этом сообщил и.о. гендиректора КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница", Михаил Стовбан для "Канал 402", пишет RegioNews.

"Средств, которые мы получаем от НСЗУ, не хватает, чтобы выплатить всем медработникам 300% доплат", - сообщил Стовбан.

Он отметил, что за деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных.

Сами медработники инфекционной больницы, которые вышли под стены ОГА с требованием получить обещанные деньги, признаются, что от начала эпидемии получили большую нагрузку в работе, а до зарплаты – лишь 60-70% надбавки. Наибольшей она была летом - 250%, но никогда 300%.

Напомним, в Ивано-Франковске переполнены все больницы для больных коронавирусом.

коронавирус Украина деньги Ивано-Франковск врачи

 
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Кому принадлежат автовокзалы в регионах Украины
Подписывайтесь на RegioNews
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
Все видео »
Настроен на компромисс: как мэр Житомира Сухомлин соединил несоединимое
"Президент знал обо мне все": глава Сумской ОГА Василий Хома о своем назначении
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Виталий Бала
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram