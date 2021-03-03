В Ивано-Франковской больнице не хватает денег на 300% доплаты медикам

За деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных

За деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных

Фото из открытых источников

В Ивано-Франковской областной клинической больнице, которая принимает больных коронавирусом, не хватает средств на выплату 300% надбавки к зарплате медикам.

Об этом сообщил и.о. гендиректора КНП "Ивано-Франковская областная клиническая инфекционная больница", Михаил Стовбан для "Канал 402", пишет RegioNews.

"Средств, которые мы получаем от НСЗУ, не хватает, чтобы выплатить всем медработникам 300% доплат", - сообщил Стовбан.

Он отметил, что за деньги от НСЗУ больница закупает еще питание и медикаменты для больных.

Сами медработники инфекционной больницы, которые вышли под стены ОГА с требованием получить обещанные деньги, признаются, что от начала эпидемии получили большую нагрузку в работе, а до зарплаты – лишь 60-70% надбавки. Наибольшей она была летом - 250%, но никогда 300%.

Напомним, в Ивано-Франковске переполнены все больницы для больных коронавирусом.