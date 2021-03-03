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03 березня 2021, 19:28 233

Проміжні вибори в Раду: ЦВК затвердила текст, колір та форму бюлетеня

03 березня 2021, 19:28 233
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Була створена контрольна комісія, яка буде слідкувати за їхнім виготовленням
Була створена контрольна комісія, яка буде слідкувати за їхнім виготовленням
Фото: із відкритих джерел
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Сьогодні, 3 березня, під час засідання Центральна виборча комісія затвердила форму, колір і текст виборчих бюлетенів виборів народних депутатів, які відбудуться 28 березня у виборчих округах №50 та №87.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

Встановлено, що текст виборчих бюлетенів друкується державною мовою лише з одного боку на аркуші розміром 200 х 400 мм світло-фіолетового кольору з двотоновим водяним знаком та захисними волокнами з використанням захисних графічних антисканерних елементів, виконаних із застосуванням захисних фарб”, - йдеться в повідомленні.

В ЦВК додали, що ця фарба має флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, а також елемент, який втрачає колір внаслідок термічного впливу.

Також на бюлетені будуть зазначати номер виборчої дільниці високим друком із застосуванням захисної фарби, який проявляється на звороті виборчого бюлетеня.

Окрім того, Комісія встановила в якій кількості мають бути виготовлені виборчі бюлетені для звичайної та спеціальної виборчих дільниць”, - розповідають в Центрвиборчкомі.

Під час засідання ЦВК утворила контрольну комісію, яка буде слідкувати за виготовленням виборчих бюлетенів на підприємстві. До її складу увійшли представники політичних партій, фракції яких представлені у Верховній Раді.

Від "Європейської солідарності до контрольної комісії увійшов Борис Сікліцький, від ВО "Батьківщина” – Сергій Петрушко, від ОПЗЖ - Швигін Ігор, "Слуга народу” делегувала Сергія Кострійчука, партію "Голос" буде представляти Наталія Харченко.

Нагадаємо, довибори в Раду: ЦВК завершила процес реєстрації кандидатів, всього було зареєстровано 34 кандидати у народні депутати України.

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