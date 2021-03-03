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03 марта 2021, 14:59 59

В "красном" Житомире предприниматели протестуют из-за карантина

03 марта 2021, 14:59 59
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Они требуют разрешить им работать в условиях красной зоны эпидопасности
Они требуют разрешить им работать в условиях красной зоны эпидопасности
Фото: Укринформ
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В Житомире предприниматели собрались под зданием ОГА на акцию «Право на труд», требуя разрешить работать бизнесу в условиях красной зоны эпидопасности.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укринформ"

"Мы собрались из-за того, что люди возмущены решением Кабинета Министров из-за введения локдауна в Житомирской области. Бизнес не может вернуться в равновесие от предыдущих локдаунов. Нас снова разделили, ведь крупный бизнес работает, а малый бизнес уничтожают, нас закрывают и не дают нам работать", - рассказал один из организаторов акции Андрей Попов.

Участники акции потребовали, чтобы власть пересмотрела ограничения красной зоны эпидопасности, в частности, позволила работать предпринимателям, которые реализуют промышленные товары.

К участникам акции вышел заместитель председателя ОГА Александр Федько и заместитель Житомирского городского головы. Федько заметил, что решение об усилении ограничительных мер на Житомирщине принималось не на местном, а на государственном уровне. Он добавил, что областная комиссия по ТЭБ и ЧС подготовит обращение к центральной власти относительно послаблений для Житомирщины.

Предприниматели пообещали, что в 15.00 вернутся под здание ОГА, чтобы узнать о том, будет ли в области послабление для бизнеса.

Напомним, в Черновцах предприниматели под зданием ОГА требуют ослабить карантин.

Украина протест протесты Житомир предприниматели

 
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