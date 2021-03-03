В Украине переименовали ряд населенных пунктов
Переименовано семь украинских сел
Переименовано семь украинских сел
Верховная Рада Украины 3 марта приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.
Об этом пишет RegioNews.
Переименовано семь украинских сел, а именно:
- село Коросное Львовского района Львовской области теперь будет называться Коросно;
- село Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области переименовано на Брустури;
- село Борщив Львовского района Львовской области - на Боршів;
- село Кринички Житомирского района Житомирской области - на Буймир;
- село Зеблози Кременецкого района Тернопольской области - на Зеблази;
- село Заречное Ахтырского района Сумской области переименовано в Боголюбове;
- село Мокриивка Миргородского района Полтавской области переименовано в Мокрии.
Также еще одному населенному пункту Майданской сельской рады Тисменицкого района Ивано-Франковской области присвоено название - село Ценжив.
Ранее сообщалось, что Рада хочет отменить перевод часов.
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