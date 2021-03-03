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03 марта 2021, 15:47 6

В Украине переименовали ряд населенных пунктов

03 марта 2021, 15:47 6
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Переименовано семь украинских сел
Переименовано семь украинских сел
Фото из открытых источников
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Верховная Рада Украины 3 марта приняла ряд постановлений о переименовании населенных пунктов.

Об этом пишет RegioNews.

Переименовано семь украинских сел, а именно:

  • село Коросное Львовского района Львовской области теперь будет называться Коросно;
  • село Брустуров Косовского района Ивано-Франковской области переименовано на Брустури;
  • село Борщив Львовского района Львовской области - на Боршів;
  • село Кринички Житомирского района Житомирской области - на Буймир;
  • село Зеблози Кременецкого района Тернопольской области - на Зеблази;
  • село Заречное Ахтырского района Сумской области переименовано в Боголюбове;
  • село Мокриивка Миргородского района Полтавской области переименовано в Мокрии.

Также еще одному населенному пункту Майданской сельской рады Тисменицкого района Ивано-Франковской области присвоено название - село Ценжив.

Ранее сообщалось, что Рада хочет отменить перевод часов.

Украина Верховная Рада парламент село

 
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